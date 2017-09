Feyenoord vol vertrouwen: ‘In De Kuip is echt niets onmogelijk’

Voor Feyenoord wacht woensdagavond de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers ontvangen in eigen huis Manchester City, dat afgelopen weekeinde Liverpool nog van de mat veegde. Desondanks heeft Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis vertrouwen in een goed resultaat.

“We zullen zien, ik ben er niet om Manchester City te analyseren. Maar in De Kuip is echt niets onmogelijk”, zegt Berghuis tegenover het Algemeen Dagblad. De aanvaller kijkt uit naar het avontuur in het miljardenbal, dat volgens hem ‘schitterend’ is. “Ik wilde het liefst tegen Paris Saint-Germain spelen omdat ik een fan ben van Neymar. Maar Manchester City, Napoli en Sjachtar Donetsk, het zijn schitterende affiches.”

“Het kriebelt hoor, daar hoef je niet over te liegen. We willen er een geweldige avond van maken”, sluit Jean-Paul Boëtius zich bij zijn ploeggenoot aan. Hij speelde eerder Europese wedstrijden, maar dat is volgens de aanvaller niets met het affiche dat hem nu te wachten staat.

“Ik heb met Feyenoord in de voorronde van de Champions League gespeeld toen Besiktas ons uitschakelde”, vertelt Boëtius. “Ik heb ook met FC Basel in de voorronde gespeeld, toen Maccabi Tel Aviv te sterk was. En ik heb met Racing Genk vorig seizoen in de Europa League in de kwartfinale gespeeld tegen Celta de Vigo. Maar het stelt allemaal niets voor bij wat we nu gaan meemaken.”