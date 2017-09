Dolberg krijgt 5,5 voor optreden: ‘Klaas-Jan is van de buitencategorie’

Michael Mols kijkt met veel belangstelling naar de ontwikkelingen voorin bij Ajax. Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar stonden zaterdagavond tegen PEC Zwolle (3-0 winst) allebei in de basis en de oud-spits van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag is blij dat Huntelaar de kans krijgt van trainer Marcel Keizer om zijn kwaliteiten te tonen.

Mols was minder enthousiast over hoe Dolberg tegen PEC acteerde en gaf als rapporteur namens De Telegraaf de Deen een 5,5. "Maar om Dolberg hoeven we ons geen zorgen te maken", zegt hij in de krant. "Iedereen weet dat hij een van de grootste talenten van Europa is. Vorig seizoen speelde hij fantastisch, maar hij is pas negentien jaar en op die leeftijd krijg je ook een keer een mindere periode. Bovendien stond hij nu op een iets andere positie."

Dolberg stond op papier achter diepe spits Huntelaar, die met een fraaie hakbal de openingstreffer voor zijn rekening nam en later weer scoorde. De nieuwe rol van de routinier helpt Dolberg, denkt Mols. "Want daardoor kan hij in de luwte, zonder al te veel druk, zijn vorm weer terug zien te vinden. Dolberg kan fantastisch voetballen, dus die komt zeker terug."

Mols vindt Huntelaar een klassespeler en zegt dat Ajax er goed aan heeft gedaan hem terug te halen. "Zeker in een jeugdig elftal is het fijn om er een speler bij te hebben die het klappen van de zweep kent. Of hij nog dezelfde Huntelaar is die Ajax in 2008 inruilde voor Real Madrid? Het afmaken had hij altijd al, maar ik denk dat hij nog meer een teamspeler is geworden. Klaas-Jan is een speler van de buitencategorie."