Arsenal-huurling helpt VVV in blessuretijd naast FC Groningen

Het competitieduel tussen FC Groningen en VVV-Venlo heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. Groningen had op eigen veld lang zicht op de drie punten, maar moest in blessuretijd toch nog een gelijkmaker incasseren: 1-1. VVV heeft nu na vier wedstrijden zeven punten en blijft de noorderlingen daarmee voor op de ranglijst.

VVV maakte al veel indruk in het nog prille seizoen, maar had het in de openingsfase moeilijk in het Noordlease Stadion. Groningen ging sterk van start voor en had slechts een kwartier nodig om de ban te breken. Een voorzet vanaf de linkerflank van Django Warmerdam ging aan de defensie van de bezoekers voorbij, waarna Mimoun Mahi het leder uit de lucht kon plukken en van dichtbij succesvol afdrukte: 1-0. Het betekende voor de spits alweer zijn derde competitietreffer deze voetbaljaargang.

De voorsprong was op dat moment verdiend, maar VVV kroop in het tweede gedeelte van de eerste helft meer uit zijn schulp. Lennart Thy had na een half uur spelen de gelijkmaker op zijn voet nadat hij doelman Sergio Padt voorbij was gegaan. Mike te Wierik bracht op de doellijn echter redding. Groningen zakte na het openingsdoelpunt flink in en dat kwam de ploeg van Ernest Faber halverwege zelfs op een fluitconcert te staan van de eigen aanhang.

Na de onderbreking kreeg Groningen al vroeg de kans om verder afstand te nemen van VVV. Mahi mocht na een overtreding van Jerold Promes op Lars Veldwijk aanleggen vanaf elf meter, maar zijn poging werd gekeerd door Lars Unnerstall. De Marokkaans international leek even later zijn misser goed te maken toen hij de trekker overhaalde van een meter of twintig. Unnerstall kwam echter met de schrik vrij doordat de poging van Mahi de paal trof.

VVV mocht daardoor blijven hopen op een goed resultaat. Jonathan Opoku werd binnen de lijnen gebracht teneinde een gelijkmaker te forceren en ook Arsenal-huurling Kelechi Nwakali maakte even later zijn opwachting. De ploeg van Maurice Steijn maakte jacht op de gelijkmaker en kreeg in de blessuretijd uiteindelijk loon naar werken. Nwakali scoorde met het hoofd na een fraaie combinatie met Thy en bezorgde de Limburgers zo toch nog één punt.