Alarmfase één bij Twente: ‘Als je blijft verliezen, moet je misschien iets doen’

FC Twente leed zondagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam alweer zijn vierde competitienederlaag dit seizoen (1-0). De Tukkers hebben nu zes keer op rij verloren in de Eredivisie, hetgeen in 1966 voor het laatst gebeurde. De positie van trainer René Hake is dan ook wankel, erkent Jan van Halst.

De commercieel en technisch directeur van Twente sprak deze week met een deel van de spelersgroep over de malaise bij de club. Van Halst spreekt echter tegen dat dit is gebeurd op initiatief van de selectie. "René en ik hebben samen geïnitieerd dat ik met de spelers een evaluatiegesprek zou hebben. Zij hebben absoluut niet bij ons aangeklopt", benadrukt hij in gesprek met FOX Sports. "Het was eerder andersom: wij hebben ze uitgenodigd."



Van Halst vindt het lastig om aan te geven in hoeverre Hake het vertrouwen van zijn spelersgroep nog geniet. De clubleiding van Twente schaart zich voorlopig echter achter de coach. Toch realiseert Van Halst zich dat een ommekeer noodzakelijk is. "Ik kom uit het voetbal, René ook. Als je maar blijft verliezen, moet je misschien iets doen. Morgen praten we weer met elkaar. Hoe kunnen we het ombuigen? Zien we groei? Sommige jongens hebben net twee keer met elkaar op het trainingsveld gestaan. Dat zegt genoeg."