Luxeprobleem voor Arsenal: ‘Het zorgt voor hoofdpijn bij de manager’

Arsenal kon het zich zaterdagmiddag tegen Bournemouth permitteren om sterspeler Alexis Sánchez pas een kwartier voor tijd binnen de lijnen te brengen. Danny Welbeck vervulde bij afwezigheid van de Chileen een hoofdrol met twee doelpunten. Volgens de Engelse spits beschikt manager Arsène Wenger voorin over een luxeprobleem.

Ook aanvalscompagnon Alexandre Lacazette wist immers te scoren in het met 3-0 gewonnen competitieduel. Het tweetal werd in de loop van de tweede helft vevangen door Olivier Giroud en Sánchez. "Het zorgt voor hoofdpijn bij de manager, voorin met mijzelf, Lacazette, Olivier Giroud en Alexis Sánchez", sprak Welbeck na afloop tegenover Sky Sports.

Arsenal had uiteindelijk geen kind aan het nog altijd puntloze Bournemouth en herstelde zich zo enigszins van de 4-0 nederlaag die het voor de interlandonderbreking leed tegen Liverpool. "We hebben een lastige periode achter de rug, maar we hebben het resultaat dat we wilden en moeten deze lijn nu doortrekken", aldus de spits. Arsenal wacht midweeks een ontmoeting met 1. FC Köln in de Europa League, waarna het volgend weekend in de competitie op bezoek gaat bij Chelsea.

Welbeck kon rekenen op de complimenten van Wenger. "Hij wordt sterker en sterker. Laten we niet vergeten dat hij er lang heeft uitgelegen met een blessure", zei de Franse oefenmeester. "Hij is een echte teamspeler en daar houden wij trainers van. Zijn potentieel fysiek is enorm. Sommigen zijn er niet van overtuigd dat hij een geweldige afmaker is, maar zulke doelpunten zullen hem helpen relaxter te worden voor het doel."