Manchester United loopt eerste averij op in Stoke-on-Trent

Manchester United heeft voor het eerst dit seizoen puntverlies geleden in de Premier League. Het elftal van José Mourinho maakte zaterdagavond een achterstand ongedaan op bezoek bij Stoke City, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met één punt: 2-2. United moet de koppositie nu delen met stadsgenoot Manchester City, dat eerder op de dag met 5-0 won van Liverpool.

United won zijn eerste drie competitieduels met groot machtsvertoon, maar had het in het Britannia Stadium een stuk lastiger. Stoke maakte eerder al grote indruk op eigen veld door Arsenal op een nederlaag te trakteren en hield de rijen in de openingsfase keurig gesloten. De bezoekers zochten geduldig naar een opening en creëerden naarmate de eerste helft vorderde steeds meer gevaar voor het doel van Jack Butland. De grootste kans in het eerste half uur kwam op naam van Marcus Rashford, maar hij zag zijn tegendraadse poging gepareerd worden door Butland.

Stoke bleef daarna relatief eenvoudig op de been en nam op slag van rust zelfs verrassend de leiding. Eric Maxim Choupo-Moting ontsnapte aan de aandacht van Eric Baillly en kon vervolgens van dichtbij scoren. United leek daarmee met een achterstand de theepauze in te gaan, maar kwam dankzij een gelukje toch nog langszij in de blessuretijd van de eerste helft. Een kopbal van Paul Pogba uit een hoekschop verdween via de schouder van Rashford onbedoeld achter Butland: 1-1.

De gelijkmaker leek als doping te werken voor de ploeg van Mourinho. United schoot na de onderbreking furieus uit de startblokken en sloeg na een klein kwartier spelen opnieuw toe. Romelu Lukaku stuitte na een steekpass van Henrikh Mkhitaryan in eerste instantie nog op Butland, maar tekende in de rebound alsnog voor de 1-2. Het betekende voor de Belgische spits alweer zijn vierde competitiedoelpunt deze voetbaljaargang, nadat hij ook in de vorige drie speelrondes telkens trefzeker was geweest.

Lang kon United echter niet genieten van zijn voorsprong. Nadat David de Gea eerst nog knap redde op een poging van Jesé Rodríguez, tekende Choupo-Moting in daaropvolgende hoekschop alsnog voor de gelijkmaker. De spits torende hoog boven zijn directe tegenstander uit en zorgde met het hoofd voor de 2-2. Bij Stoke begon Erik Pieters in de basiself en kwam Bruno Martins-Indi na de onderbreking binnen de lijnen en laatstgenoemde kwam in de slotfase met de schrik vrij toen hij Lukaku een moment uit het oog verloor. De spits had de bal voor het intikken na een voorzet vanaf de rechterkant, maar schoot uiteindelijk hoog over.