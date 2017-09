Tien dingen die je moet weten over Heracles Almelo - Feyenoord

Feyenoord heeft na drie speeldagen nog geen enkel punt laten liggen en kreeg daarbij slechts één tegentreffer om de oren. Heracles Almelo is een van de vijf clubs in de Eredivisie die nog niet heeft verloren. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Polman Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

o Sinds de terugkeer van Heracles Almelo op het hoogste niveau in 2005 wist Feyenoord op bezoek in Almelo in de Eredivisie vaker niet te winnen (vier remises, drie nederlagen) dan wel (vijf zeges).

o Heracles Almelo won slechts twee van de laatste zeventien Eredivisie-wedstrijden tegen Feyenoord (vier remises, elf nederlagen, thuis en uit).

o Heracles Almelo incasseerde meer Eredivisie-doelpunten van Feyenoord (100) dan van elk ander team. De laatste drie kwamen op naam van Dirk Kuyt in het kampioensduel van vorig seizoen.

o Heracles Almelo boekte dit seizoen dankzij de 2-1 tegen Ajax al meer zeges op de traditionele top drie dan in 2016/17 (nul). De club won in 1964/65 voor het laatst tweemaal van Ajax, Feyenoord of PSV binnen één seizoen.

o De laatste drie goals die Feyenoord tegen kreeg in de Eredivisie vielen van buiten het strafschopgebied, terwijl drie van de laatste zes Eredivisie-treffers van Heracles Almelo van buiten de zestien werden gemaakt.

o Brandley Kuwas heeft meer succesvolle dribbels ingezet dan iedere andere Eredivisiespeler dit seizoen (dertien, uit vijftien pogingen) en heeft met 86 procent het hoogste slagingspercentage qua dribbels van alle spelers met minstens tien pogingen achter de naam.

o John Stegeman (aangesteld op 1 september 2014) is aan zijn vierde jaar als Heracles Almelo-trainer begonnen en is daarmee de langstzittende trainer van de Almeloërs sinds Gerard Somer (1983-1988).

o Feyenoord won de eerste uitwedstrijd van het seizoen (0-1 bij Excelsior), maar heeft al sinds februari niet opeenvolgende uitduels winnend afgesloten (toen tegen FC Twente en ADO Den Haag).

o Feyenoord heeft sinds Heracles Almelo-uit tijdens speelronde 32 van 2015/16 geen Eredivisie-doelpunt meer geïncasseerd uit een hoekschop (destijds een treffer van Wout Weghorst).

o Jens Toornstra kwam in de Eredivisie alleen tegen Excelsior vaker tot scoren dan tegen Heracles (vier keer), maar wist in de vijf wedstrijden die hij als Feyenoorder tegen de Heraclieden speelde het net niet één keer te vinden.