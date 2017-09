Wenger: ‘Franse en Nederlandse spelers hebben een telefoontje gehad’

Arsène Wenger vindt het onvermijdelijk dat Alex Oxlade-Chamberlain bezig was met zijn overgang van Arsenal naar Liverpool op het moment dat beide ploegen op Anfield (4-0 zege voor Liverpool) tegenover elkaar stonden. De middenvelder stapte op de laatste dag dat de transfermarkt open was voor 38 miljoen euro over naar Anfield.

De Franse manager concludeert dat Oxlade-Chamberlain benaderd is op de dag van de wedstrijd. “Zelfs in de gedachten van de spelers voor aanvang van een wedstrijd hebben ze geen duidelijkheid. Zijn ze er bij? Zijn ze er niet bij? Zijn ze er half bij? Zijn ze benaderd voor de wedstrijd door mensen die ze willen halen?”, vertelt Wenger tegen verschillende Britse media. “Je bent niet naïef genoeg om te denken dat dat niet zal gebeuren. Zijn ze benaderd? Natuurlijk, maar op de dag van de wedstrijd? Dat denk ik niet, ik hoop het niet. Maar het is onvermijdelijk.”

“Frankrijk speelde tegen Nederland op de laatste dag dat de transfermarkt open was. Denk je dat er echt geen Franse of Nederlanders spelers zijn geweest die ’s middags een telefoontje hebben gehad over een transfer? Je bent niet naïef genoeg om dat te geloven. Als ik een voetballer was, zou ik kunnen presteren, zelfs als Liverpool in mijn hoofd zit.”

Voor Wenger kwam de beslissing van donderdag om de transfermarkt in Engeland te sluiten voordat de competitie aanvangt als een verlossing. “Elke manager zou het ermee eens zijn dat het tijd is te stoppen voordat het seizoen start en dat er geen spelers in de kleedkamer zitten die er met de gedachten niet helemaal bij zijn. Dat is waarom je het moet schrappen voordat het seizoen begint.”