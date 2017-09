Sánchez aangedaan: ‘Niemand zal zich realiseren hoe ik me voel’

Alexis Sánchez heeft woensdag via social media uitgehaald naar zijn critici. De aanvaller van Arsenal was de gebeten hond in de Chileense media nadat de nationale ploeg afgelopen week verloor van zowel Paraguay (0-3) als Bolivia (1-0), maar stelt in een emotionele boodschap dat de kritiek misplaatst is.

Sánchez deelde via Instagram een foto. "Dat moment wanneer je er moe van wordt", schrijft hij daaronder. “Je wordt moe van alle kritiek, met of zonder goede reden. Je wordt moe van de mensen die je willen zien verliezen. Je wordt moe van het jezelf weer oprapen nadat je hebt gehuild om een nederlaag. En je wordt ook moe door iedereen te vertellen dat alles oké is."

"Wat het erger maakt is dat niemand zich zal realiseren hoe ik me voel", vervolgt Sánchez geëmotioneerd. “Ik draag het nummer zeven van Chili op mijn rug, wat een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het maakt me verdrietig dat journalisten en slechte mensen kritiek uiten zonder de situatie te begrijpen."