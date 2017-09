Wenger pleit voor ‘ideale situatie’ met afschaffing winterse transferwindow

Arsène Wenger ziet graag dat de winterse transferwindow wordt afgeschaft. De manager van Arsenal weet dat zijn sterspelers Mesut Özil en Alexis Sánchez nog tot volgend jaar zomer vastliggen, en dat met name laatstgenoemde speler aast op een transfer. De Chileen wil graag Champions League-voetbal spelen en zag een overgang naar Manchester City deze zomer in het water vallen.

"Nu is de transferwindow voorbij, dus in september zit het wel goed", citeren verschillende Engelse media de manager van the Gunners. "Maar de spelers die al in oktober worden verleid door clubs gaan alvast denken: 'Waar zal ik naartoe gaan in januari?' Dat is niet hoe je met je werkgever om moet gaan. We moeten mensen entertainen."

"Je kan dat alleen doen met mensen die echt willen voetballen voor de club, met mensen die gezamenlijk iets willen bereiken", vervolgt Wenger. "Niet met mensen die, wanneer het niet zo goed gaat, denken: 'Waar kan ik nu naartoe?' Je kan een speler niet voorbereiden op een cruciale wedstrijd als hij om vier uur 's nachts nog aan de telefoon hangt en zegt: 'Ga ik of niet?', of 'Hoeveel schuift het?'"

Wenger wijst niet alleen naar zijn eigen spelers, maar kijkt ook naar bijvoorbeeld de transferperikelen rond Virgil van Dijk van Southampton en Riyad Mahrez van Leicester City. "De ideale situatie zou zijn dat een transferperiode gesloten is 48 uur voordat de eerste wedstrijd van het seizoen wordt gespeeld. En dat er helemaal geen transfers meer kunnen plaatsvinden tot aan het eind van het seizoen", besluit de Fransman.