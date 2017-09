Luxemburg stunt tegen Frankrijk; België plaatst zich voor WK

De nationale ploeg van Luxemburg heeft voor een stunt van jewelste gezorgd door Frankrijk op 0-0 te houden. De Rode Leeuwen waren zelfs nog dicht bij de overwinning toen Gerson Rodrigues van Telstar de paal raakte. België won tegelijkertijd met 1-2 van Griekenland en verzekerde zich daarmee van een plaatsbewijs voor het WK in Rusland.

Frankrijk - Luxemburg 0-0

Frankrijk begon met een van zijn sterkste opstellingen, maar wonderwel bleef het bij rust bij een doelpuntloos gelijkspel. Les Bleus waren uiteraard sterker en losten 21 doelpogingen, maar Jonathan Joubert hield zijn doel schoon. Antoine Griezmann was het dichtst bij een treffer toen Joubert diens keiharde vrije trap tegen de lat tikte. Ook Kylian Mbappé kreeg een goede mogelijkheid, maar de topaankoop van Paris Saint-Germain faalde in de afwerking. In de tweede helft slaagde Frankrijk er opnieuw niet in om Luxemburg op achterstand te zetten.

BIZAR! ???? Luxemburg speelt gelijk tegen Équipe de France de Football en is zelfs nog dicht bij de zege, maar Gerson van Telstar (!) schiet tegen de paal! Geplaatst door voetbalzone op zondag 3 september 2017

Bondscoach Didier Deschamps greep daarom na een uur in en haalde Mbappé en Olivier Giroud naar de kant ten faveure van Alexandre Lacazette en Kingsley Coman. De eerste serieuze kans was voor Djibril Sidibé, wiens kopbal werd gekeerd door Joubert. Hierna kwam Frankrijk niet verder meer dan een kans voor Layvin Kurzawa en men mocht nog van geluk spreken dat het bij 0-0 bleef, want Rodrigues schoot twaalf minuten voor tijd na een indrukwekkende sprint tegen de verste paal van doelman Hugo Lloris.

Griekenland - België 1-2

België had in de eerste helft zestig procent balbezit, maar mocht van geluk spreken dat men geen doelpunt hoefde te incasseren. De Grieken counterden vier keer erg gevaarlijk; zo moest Thibaut Courtois zich strekken om een harde knal van Konstantinos Stafylidis tegen de dwarsligger te tikken. België stelde daar een schot van Jan Vertonghen tegenover, maar kon niet imponeren en Roberto Martínez wist dan ook dat het in de tweede helft beter moest, maar in de eerste 25 minuten lag het tempo veel te laag om gevaarlijk te kunnen worden. Na zeventig minuten was het plots raak: Vertonghen opende de score met een knal in de korte hoek. Zeca maakte er met een volley 1-1 van, maar een kopbal van Romelu Lukaku leverde België toch nog de overwinning op in Griekenland.

BOTS!?? Pepe is normaal gesproken de dader, maar deze keer is hij het slachtoffer. Danny Makkelie trekt de donkerrode kaart! Geplaatst door voetbalzone op zondag 3 september 2017

Hongarije - Portugal 0-1

Hongarije had nog een klein kansje op de tweede plaats in Groep B, maar dan moest het winnen van Portugal. Dat bleek een onmogelijke opgave. De Hongaren kwamen na een half uur spelen met tien man te staan na een rode kaart van Tamás Priskin. De aanvaller plantte zijn elleboog vol in het gelaat van Pepe. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf de terechte rode kaart. Vlak na rust haalden de bezoekers voordeel uit de man-meer-situatie. Op aangeven van Cristiano Ronaldo kopte André Silva van dichtbij raak: 0-1. Ondanks het veldoverwicht en meerdere kansen, wist de regerend Europees kampioen de score niet verder uit te breiden. Portugal is zeker van de play-offs, maar strijd nog met Zwitserland, de huidige koploper, om de eerste plaats in de poule. Op 10 oktober staan de nummers een en twee tegenover elkaar in Portugal.