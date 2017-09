‘Honderd miljoen euro voor Lemar? Ja, maar we komen nog wel bij hem terug’

Thomas Lemar vertrok deze zomer niet bij AS Monaco, ondanks hevige interesse van Liverpool en Arsenal. Beide clubs wilden de spelmaker op de laatste dag van de transferwindow binnenhalen, waarbij Arsenal naar verluidt honderd miljoen euro bood. Van een transfer kwam het uiteindelijk niet, omdat de Fransman nog bij Monaco wilde blijven. Arsène Wenger verzekert echter dat hij Lemar nog steeds in het vizier heeft.

AS Monaco zou op de laatste dag voor de deadline van de transfermarkt een bod van honderd miljoen euro hebben geaccepteerd. De geruchten gingen dat de clubs de deal niet op tijd konden realiseren, waardoor een overgang niet doorging. Wenger zegt echter bij Telefoot dat het de speler zelf was die (nog) niet wilde verkassen: "Hij besloot om bij Monaco te blijven."

De manager van the Gunners benadrukt in het vraaggesprek dat de Londenaren in de toekomst wederom gaan proberen Lemar vast te leggen. "Honderd miljoen euro voor Lemar? Ja, dat klopt allemaal. Ik wilde hem hebben. Maar we komen nog wel bij hem terug", aldus Wenger over de jongeling, die afgelopen donderdag twee goals maakte namens Frankrijk tegen Oranje.

Wenger prijst de kwaliteiten van Lemar en legt uit waarom hij hem graag naar Londen wil halen. "Het is een speler die altijd vrijstaat en de bal altijd kan ontvangen. Hij wil altijd de bal hebben. Hij is een vrije complete speler, zowel defensief als offensief. Hij heeft daarnaast veel kwaliteiten aangaande afwerken."