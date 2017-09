Jong Ajax wint met gemak van Jong PSV en gaat aan kop

Jong Ajax is na drie wedstrijden de nieuwe koploper van de Jupiler League. De Amsterdammers wonnen met 0-3 bij Jong PSV en zijn zodoende nog de enige ploeg zonder puntverlies. Jong AZ en FC Oss lieten namelijk voor het eerst dit seizoen punten liggen. NEC wist op moeizame wijze te winnen van FC Eindhoven, terwijl Go Ahead Eagles tegen Helmond Sport op een 1-1 gelijkspel bleef steken.

Jong PSV - Jong Ajax 0-3

Zowel Jong PSV als Jong Ajax kon niet beschikken over de nodige jeugdinternationals. Toch brachten de Eindhovenaren onder meer Eloy Room en Adam Maher in het veld, terwijl bij de bezoekers uit Amsterdam Benjamin van Leer, David Neres, Mateo Cassierra en aanwinst Luis Orejuela aan de aftrap stonden. Jong Ajax kende op de Herdgang een zorgeloze avond. Al snel tekende Cassierra voor de openingstreffer. De Colombiaan was even later ook betrokken bij het tweede Ajax-doelpunt van de avond. David Neres verdubbelde op aangeven van Cassierra nog voor rust de score.

In de tweede helft ging Jong Ajax door waar het in het eerste bedrijf gebleven was. Al snel na rust schoot Zian Flemming vanuit een vrije trap de 0-3 binnen. In de rest van de tweede helft kwam de voorsprong van de Amsterdammers geen moment meer in gevaar. Door de ruime zege in Eindhoven is Jong Ajax momenteel koploper van de Jupiler League. De formatie van trainer Michael Reiziger is de enige ploeg die in drie wedstrijden negen punten heeft weten te halen

Telstar - FC Oss 3-3

Het werd een vermakelijke avond voor de neutrale toeschouwer. De thuisploeg keek al snel tegen een achterstand aan door een vroeg doelpunt van Richard van der Venne. De bezoekers uit Oss zaten op rozen toen Istvan Bakx vijf minuten voor rust de 0-2 binnen werkte. Na de thee stond Mohamed Hamdaoui op en boog de achterstand met drie doelpunten om in een 3-2 voorsprong. Met name zijn derde treffer was van grote schoonheid. Hij omspeelde twee tegenstanders en schoot de bal met rechts in de verre kruising. Het bleek niet genoeg voor de overwinning, want Fisasyo Adarabioyo bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd op 3-3.

Jong FC Utrecht - Jong AZ 1-0

De eerste helft in Spakenburg was weinig spectaculair. Het publiek veerde één keer echt op in de eerste 45 minuten, toen Karim Loukili een vrije trap namens Jong FC Utrecht op de paal mikte. Kort na rust raakte ook Tijani Reijnders, afgelopen week door AZ overgenomen van PEC Zwolle, de paal. Uiteindelijk brak een eigen doelpunt de wedstrijd open. Jong AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos tikte een voorzet van Jeredy Hilterman achter zijn eigen doelman. Het eigen doelpunt bleek uiteindelijk de enige treffer van het duel te zijn, waardoor Jong AZ voor het eerst puntverlies leed in de Jupiler League.

NEC - FC Eindhoven 2-1

NEC heeft vrijdagavond de drie punten in eigen huis weten te houden tegen de bezoekers uit Eindhoven, maar makkelijk ging dat niet. Via Sven Braken kwamen de Nijmegenaren na een kwartier spelen op voorsprong. Het lukte de thuisploeg niet om de score verder uit te breiden, waarna Eindhoven tien minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam via Kyle De Silva. Het thuispubliek ging nog een keer vol achter de eigen ploeg staan en dat had het gewenste effect. Twee minuten na de gelijkmaker was het opnieuw Braken die doel trof en zo zijn ploeg drie punten schonk.

Sven Braken viert de 1-0 tijdens de wedstrijd tussen NEC en FC Eindhoven.

FC Dordrecht - FC Emmen 2-2

In de eerste helft leek het een zorgeloze avond te worden voor FC Emmen. Aan de Krommedijk was het eenrichtingverkeer richting het doel van FC Dordrecht. Voor rust kwamen de bezoekers uit Drenthe via Tim Siekman aan de leiding. In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd volledig. In de 46e minuut tekende Andreias Calcan namens FC Dordrecht voor de gelijkmaker. Robert Mutzers zette de thuisploeg vijf minuten later op een 2-1 voorsprong. In de slotfase ging FC Emmen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Waar Cas Peters eerst nog een goede kans liet liggen, was het uiteindelijk Youri Loen die de eindstand op 2-2 bepaalde.

MVV - FC Den Bosch 3-0

De Bosschenaren moeten na drie speelrondes nog altijd wachten op de eerste overwinning van het seizoen. Vrijdagavond slaagde de ploeg van trainer Wil Boessen er opnieuw niet in om de zege binnen te halen. Op bezoek in Maastricht bij MVV gingen de Brabanders met 2-0 kopje onder. De openingstreffer in De Geusselt werd gemaakt in de negentiende minuut en kwam op naam van Jonathan Okita. Hij scoorde op aangeven van Ricardo Ippel. Tien minuten voor tijd werd het duel definitief beslist door middel van een goal van de Belgische verdediger Pieter Nys. De eindstand werd in blessuretijd op 3-0 bepaald door Atilla Yildirim.

Stefan Askovski was bij Fortuna Sittard goed voor twee doelpunten.

Fortuna Sittard - Almere City 2-1

Fortuna Sittard heeft op eigen veld de tweede overwinning van het seizoen geboekt. Almere City werd met 2-1 verslagen dankzij Stefan Askovski. Na vier minuten was het al raak voor de thuisploeg, toen de Macedoniër scoorde op aangeven van zijn Franse collega Djibril Dianessy. Vlak voor rust werd het 2-0 en stond Almere voor een hels karwei om nog een goed resultaat uit het vuur te slepen. Door een doelpunt van Arsenio Valpoort in de tachtigste minuut werd het nog even spannend in Sittard, maar niet meer dan dat.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-1

Helmond Sport begon heel aardig aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Via Jordy Thomassen, Arne Naudts en Jason Bourdouxhe kreeg de thuisploeg ook een aantal goede kansen en een Brabantse treffer leek in de lucht te hangen. De openingstreffer viel echter aan de andere kant. Sam Hendriks bediende Leon de Kogel, die voor zijn eerste doelpunt van het seizoen zorgde. Het vervolg van het treffen was niet al te spectaculair. Pas in de tweede helft was er weer een goede kans voor de bezoekers te noteren. Een poging van Rick Ketting werd door Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel uit het doel getikt. Helmond Sport kreeg overigens ook kansen, onder meer via Naudts, maar Go Ahead Eagles leek toch met een geniepige zege te vertrekken. In de slotminuut verzorgde Thomassen echter alsnog de verdiende gelijkmaker.