Tannane vertrekt op huurbasis mét optie tot koop naar Spanje

Oussama Tannane vervolgt zijn loopbaan voorlopig in Spanje. Las Palmas en Saint-Étienne maken vrijdag via de officiële kanalen melding van de verhuur van de 23-jarige aanvaller aan de Spaanse club. De transfermarkt in Spanje sluit een dag later, vanavond om 23.59 uur, zijn deuren.

Tannane maakte in januari 2016 de overstap van Heracles Almelo naar Saint-Étienne. Sindsdien schommelde hij tussen basis en bank, met in totaal dertig optredens in de Ligue 1. Daarin was hij goed voor drie treffers, waarvan twee in zijn eerste half jaar. Hoewel Tannane in de eerste vier duels van het nieuwe seizoen tot 152 competitieminuten kwam, gaf trainer Óscar Garcia toch groen licht voor een huurovergang.

Las Palmas heeft bovendien een optie tot koop bedongen. De eilandclub, die de voorbije twee seizoenen als elfde en veertiende eindige, heeft nog nul punten uit de eerste twee duels. Valencia (1-0) en Atlético Madrid (1-5) waren een maatje te groot. Tannane zal zich na zijn internationale verplichtingen als Marokkaans international bij Las Palmas melden.