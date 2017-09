‘Jongetjes die hun hele leven bij Feyenoord blijven spelen, het is een droom’

NOS-directeur Jan de Jong wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, zo werd donderdag bekend. Per 1 november is hij de opvolger van Eric Gudde, die in juni zijn vertrek aankondigde. De Jong zegt met de club weer structureel in de top te willen komen. Hij wil daarbij de nadruk op de eigen jeugdopleiding van Feyenoord leggen.

Gudde stelt dat Feyenoord er sportief en financieel al prachtig voorstaat. "Eric Gudde en Martin van Geel hebben zoveel geweldig werk verricht. Ze verdienen wat mij betreft een standbeeld. Ik ga met een team verder bouwen aan de toekomst van Feyenoord. En dan heb ik opdrachten, maar ook dromen", zo vertelt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad. De opdracht is van Feyenoord een stabiele topclub maken, waarin de komst van een nieuw stadion een grote rol speelt.

De droom van De Jong is dat Feyenoord met zo veel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding door blijft groeien. "Dat Feyenoord straks een selectie heeft met vijftig procent zelf opgeleide spelers", legt de aanstaande bestuurder van Feyenoord uit. "Jongetjes die nu op Varkenoord rondlopen en die straks hopelijk in een nieuw stadion spelen en zich dan realiseren dat overstappen naar de Premier League helemaal niet meer noodzakelijk is. Jongetjes die hun hele leven bij Feyenoord blijven spelen."

"Het is een droom. Feyenoord heeft een geweldige toekomst voor zich. Kijk nou eens hoeveel spelers het echt hebben gered in het buitenland. En ja, Feyenoord moet af en toe verkopen. Maar als je je spelers houdt, heb je niet veel nieuwe spelers nodig."