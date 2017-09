Kishna verbaast met keuze voor ADO: ‘Het was eigenlijk heel simpel’

ADO Den Haag baarde donderdag opzien met de komst van Ricardo Kishna. De 22-jarige vleugelaanvaller wordt voor één jaar gehuurd van Lazio en keert zodoende terug op de Nederlandse velden, nadat hij twee jaar geleden voor vier miljoen euro was overgekomen van Ajax. Volgens Kishna is de transfer minder verbazingwekkend dan gesteld.

"ADO is altijd mijn club geweest", vertelt de ex-Ajacied bij zijn presentatie. Kishna werd geboren in Den Haag en speelde in totaal negen jaar in de jeugdopleiding van de club, voordat hij in 2010 werd opgepikt door Ajax. "Het was mijn eerste gedachte om in Nederland naar ADO te gaan, dus het was eigenlijk heel simpel."

Kishna werd vorig seizoen al door Lazio een half jaar gestald bij Lille OSC. In elf wedstrijden voor de Franse club kwam hij niet tot scoren. De dribbelaar is bij ADO dan ook uit op eerherstel. "Ik moet mij hier van mijn beste kant gaan laten zien", beseft hij. "Dat zal in eerste instantie in het teambelang zijn en wat ik extra kan brengen, moet ik brengen."