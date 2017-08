PSV speelt met komst Malen in op naderend vertrek Locadia

PSV lijkt Jürgen Locadia op de slotdag van de transfermarkt te gaan verliezen. Volgens Sky Sports wordt zijn transfer naar Wolverhampton Wanderers snel afgerond. Daar tegenover staat de komst van Donyell Malen, wiens komst de Eindhovenaren via officiële kanalen bekend maken.

De achttienjarige aanvaller komt over van Arsenal en tekent een driejarig contract in Eindhoven. Malen zal komend seizoen aansluiten bij Jong PSV. In 2015 verliet de jeugdinternational de jeugdopleiding van Ajax om voor the Gunners te gaan spelen. Malen speelde in Londen voor de Onder-18, Onder-19 en Onder-23 van Arsenal en maakte al eens deel uit van de eerste selectie.

Op de lange termijn zal Malen dus wellicht de opvolger van Locadia moeten worden, die waarschijnlijk donderdag nog naar Wolverhampton Wanderers vertrekt. PSV zou het met the Wolves eens zijn over een transfersom van twaalf miljoen euro, waardoor momenteel alleen nog de laatste plooien moeten worden gladgestreken.