‘City verhoogt bod op Sánchez aanzienlijk en stuurt delegatie naar Chili’

Manchester City doet er alles aan om Alexis Sánchez nog voor het sluiten van de transfermarkt over te nemen van Arsenal. De club heeft een delegatie naar Chili, waar de aanvaller in actie komt in de WK-kwalificatie tegen Paraguay, gestuurd om de deal tijdig af te ronden. Daarnaast zijn the Citizens volgens de Daily Mail bereid om het bod op de international aanzienlijk te verhogen.

Manchester City deed eerder al een bod van 54 miljoen euro, maar daar gaf Arsenal geen gehoor aan. Nadat the Gunners in de Premier League met 4-0 werden afgedroogd door Liverpool, zou City nieuwe hoop hebben gekregen om de Chileen alsnog over te nemen en daar hoopt de club op de slotdag van de transfermarkt in te slagen. Volgens the Telegraph is een medisch team namens de club naar Chili afgereisd om hem aldaar medisch te keuren, wanneer beide clubs tot een overeenkomst komen over de transfersom.

City gaat het bod verhogen naar 76 miljoen euro en verwacht dat dat bedrag voldoende zal zijn om Sánchez los te weken. Het contract van de ex-aanvaller van Barcelona loopt in de zomer van volgend jaar af en wanneer Arsenal hem deze zomer niet verkoopt, wandelt hij volgend jaar gratis de deur uit. Arsenal zou niet onwelwillend tegen de verkoop staan, maar alleen wanneer City Raheem Sterling naar Londen laat vertrekken. Daar wil de club uit Manchester vooralsnog niet aan meewerken.

Naast een medisch team is ook een juridisch team naar Chili gereisd om de deal te bezegelen. Zij verblijven in Santiago, waar Chili een half uur na het sluiten van de transfermarkt in actie komt tegen Paraguay.