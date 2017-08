‘Man van 50 miljoen euro’ verlaat trainingskamp om transfer af te ronden

Riyad Mahrez lijkt in extremis toch zijn gewenste transfer te krijgen. De nationale voetbalbond van Algerije maakte in de nacht van woensdag op donderdag bekend dat de buitenspeler van Leicester City het trainingskamp van het nationale elftal heeft verlaten om een transfer naar een nieuwe club af te ronden.

Mahrez is al maanden uit op een vertrek bij Leicester City, dat mede dankzij de inbreng van de buitenspeler in 2015/16 de verrassende kampioen van Engeland werd. The Foxes konden in de vorige voetbaljaargang echter maar ternauwernood degradatie afwenden en derhalve acht de Algerijn het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Tal van clubs werden de voorbije periode aan Mahrez gelinkt: van Manchester United tot Barcelona en van AS Monaco tot AS Roma. Laatstgenoemde club bracht liefst drie biedingen op de 26-jarige Algerijn uit. Zelfs het derde bod van veertig miljoen euro vond Leicester City echter niet afdoende. De Premier League-club is van mening dat de PFA Voetballer van het Jaar ongeveer vijftig miljoen euro waard is.

Mahrez bereidde zich de afgelopen dagen voor op de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag tegen Zambia, maar heeft zogezegd het trainingskamp mogen verlaten. Het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Arsenal richtte zijn vizier meer op Thomas Lemar, net als Liverpool. Mocht de Frans international toch de gelederen van Monaco verlaten, dan zou Mahrez weer in beeld komen. De transfermarkt in Spanje is daarbij een dag langer open, waardoor Barcelona ook nog altijd een optie is.