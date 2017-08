‘Ajax stond 0-1 achter en het werd daar steeds stiller, dat is hier anders’

Karim El Ahmadi was vorig seizoen een van de dragende spelers in het kampioenselftal van Feyenoord. De middenvelder blijft zich verbazen over de toewijding van de Rotterdamse supporters. “Het is bijna niet te beschrijven hoe mensen hier meeleven”, zegt de aanvoerder van Feyenoord in een interview met Voetbal International.

“Ik bedacht het me vorige week nog toen ik naar Ajax zat te kijken tegen die Noren, het stond 0-1 en het werd daar steeds stiller. Dat is hier anders”, stelt de Marokkaanse middenvelder, die naar eigen zeggen ook de andere kant kent. Zo maakte hij bijvoorbeeld ook mee dat de spelersbus werd opgewacht na een minder resultaat. “Feyenoord is voor veel mensen hier echt het belangrijkste in hun leven.”

Mede daardoor kwam Feyenoord vorig seizoen in de slotfase van het seizoen onder hoogspanning te staan. Tijdens de eerste kampioenswedstrijd tegen Excelsior werd er met 3-0 verloren. “De hele stad was oververhit. We hadden afgesproken ons niet te laten afleiden. Maar hoe doe je dat? Ik denk dat de tijd tussen de wedstrijden tegen Vitesse en Excelsior achteraf veel te lang was”, verklaart El Ahmadi. “Daar zat een vrij weekend tussen vanwege de bekerfinale. Het was ook nog eens vakantie in Rotterdam. Alles was hosanna.”

Uiteindelijk werd Feyenoord kampioen door een week later met 3-1 te winnen van Heracles Almelo. Dirk Kuyt en Nicolai Jörgensen waren volgens El Ahmadi vol vertrouwen, maar de middenvelder zelf was niet zo overtuigd. “Maar ja, echt alle scenario’s schoten de hele week door mijn hoofd. Een rode kaart, een paar ballen van Heracles die ineens erin vliegen... Ik sliep niet meer of heel kort. Drie weken lang die emoties zien bij die supporters en hen dan teleurstellen. Dat idee alleen al..”