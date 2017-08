Chelsea verrast met aantrekken jongere broer Eden Hazard

Kylian Hazard vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Hongaarse Újpest FC en gaat bij the Blues bij de beloften spelen. Kylian is de jongere broer van Eden en Thorgan Hazard.

De transfer kan als redelijk opmerkelijk beschouwd worden, omdat Kylian toch bekend staat als de minst getalenteerde telg van de gebroeders Hazard. Hij speelde in de jeugd van Lille, waarna hij in België voor White Star Brussels en Zulte Waregem uitkwam. Sinds 2015 stond Hazard onder contract bij het Hongaarse Újpest, waar hij tot 5 doelpunten en 4 assists kwam in 42 wedstrijden. Vorig seizoen kampte hij met een zware knieblessure, waardoor hij een groot deel van het seizoen moest missen.

Met zijn dienstverband bij Chelsea volgt Kylian Hazard het voorbeeld van zijn broers Eden en Thorgan. Eden staat nog altijd onder contract bij the Blues, terwijl Thorgan tussen 2012 en 2015 aan Chelsea verbonden was. De aanvallende middenvelder van Borussia Mönchengladbach speelde echter nooit een officiële wedstrijd voor de club.