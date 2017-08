Dolberg: ‘Ik blijf dit seizoen honderd procent zeker bij Ajax’

De supporters van Ajax hoeven niet te vrezen voor een vertrek van Kasper Dolberg, zo vertelt de aanvaller in een interview met Goal. De negentienjarige Deen zou in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco staan, maar is daar niet mee bezig.

“Mijn planning is niet om Ajax te verlaten. Ik heb één seizoen in het eerste van Ajax gespeeld en ik voel dat ik nog veel meer te brengen heb. Mij is verteld dat ik me er niets van aan moet trekken dat ik in verband wordt gebracht met clubs als Borussia Dortmund en AS Monaco, het laat me koud. Ik blijf dit seizoen onderdak procent zeker bij Ajax”, aldus Dolberg.

De Telegraaf berichtte woensdag dat Ajax een bod van ruim vijftig miljoen euro op Dolberg had afgeslagen. Het talent sloot per 2015/16 aan bij Ajax en maakte in juli vorig jaar, in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen PAOK Saloniki, zijn debuut in het eerste elftal. Sindsdien ging het hard met Dolberg, want hij staat inmiddels op 23 treffers en 8 assists in 55 optredens voor de Amsterdammers.