‘Mijn periode bij Feyenoord was frustrerend, maar je moet de knop omzetten’

Marko Vejinovic maakte deze zomer na een teleurstellende periode bij Feyenoord op huurbasis de overstap naar AZ en de middenvelder lijkt zijn topvorm in Alkmaar te hebben hervonden. Zaterdagavond was hij met twee assists bijzonder belangrijk voor het elftal van John van den Brom in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd bij Vitesse.

Vejinovic fungeerde vorige week tegen ADO Den Haag ook al als aangever. "Ik ben de frustratie van vorig seizoen al een tijdje kwijt", kijkt de controleur in gesprek met FOX Sports terug op een teleurstellend jaar bij Feyenoord vorig seizoen. Hij kwam toen slechts tweemaal in actie in de Eredivisie. "Natuurlijk was dat frustrerend, maar je moet de knop omzetten en dat heb ik gedaan."

Bij AZ geniet Vejinovic het vertrouwen van Van de Brom. "Ik geniet. Ik heb nog niet helemaal mijn oude vorm te pakken, maar ik voel me steeds beter. Ik voel vertrouwen van de club, de trainer en de spelers en geniet op het veld", legt hij uit. Het elftal van Van de Brom was heer en meester in Arnhem, maar nam uiteindelijk pas in de slotfase afstand van Vitesse. "We krijgen heel veel kansen, maar missen er nog te veel. Als we de kansen beter gaan afmaken, kunnen we heel hoog eindigen."