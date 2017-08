Zorgen De Boer nemen alsmaar toe; Huddersfield Town gaat aan kop

Frank de Boer raakt steeds dieper in de problemen bij Crystal Palace. De nieuwe manager ging zaterdag voor de derde keer onderuit in de competitie: Swansea City boekte een 0-2 overwinning op Selhurst Park. De Boer heeft nog geen enkel punt gepakt en voelt de druk alsmaar toenemen. Promovendus Huddersfield Town bleef op 0-0 steken tegen Southampton, maar staat in ieder geval voor even bovenaan de Premier League.

Crystal Palace - Swansea City 0-2

Mike van der Hoorn stond voor het eerst sinds Boxing Day in 2016 in de basis bij Swansea. Hij verving de geblesseerde Kyle Bartley. Landgenoot De Boer hoopte eindelijk zijn eerste punten te pakken als manager van Palace, maar vlak voor rust keek de thuisploeg toch tegen een achterstand aan. Tammy Abraham ontworstelde zich eenvoudig aan de ingevallen Martin Kelly en schatte een voorzet van Leroy Fer op waarde in: 0-1. Het was het eerste schot op doel van de middag; de grootste kansen tot dat moment waren voor de bezoekers. Voor Swansea was het zelfs het eerste schot op doel van het hele seizoen.

Jordan Ayew maakte de 0-2 voor Swansea City.

De Boer, die Jaïro Riedewald miste door een blessure en koos voor Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt, kwam na rust nog dieper in de problemen. De ongelukkig spelende Kelly raakte de bal knullig kwijt aan Kyle Naughton, die Jordan Ayew vond. De aanvaller omzeilde de uitgekomen doelman Wayne Hennessey met wat mazzel en zag de bal na de passeerbeweging in het lege doel rollen. Vervolgens zocht Palace wel naar de gelijkmaker, maar het spel liet te wensen over en de creativiteit ontbrak. De beste kans was voor Andros Townsend, die de bal uit kansrijke positie net naast schoof.

Huddersfield Town - Southampton 0-0

Aanwinst Wesley Hoedt zat het hele duel op de bank bij Southampton, terwijl Rajiv van La Parra een basisplek had bij de thuisploeg. Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, maar vermakelijk was de wedstrijd wel. Het verrassend sterke Huddersfield, dat de voorgaande twee duels winnend afsloot, had in het grootste deel van het eerste bedrijf de controle. Fraser Forster zag enkele schoten naast vliegen en verrichtte ook belangrijke reddingen. Ook na rust bleef het tempo hoog, zonder dat er doelpunten vielen. Huddersfield bleef de betere partij en maakte het meest aanspraak op de openingstreffer, die er niet kwam.

Watford - Brighton & Hove Albion 0-0

Davy Pröpper verscheen aan de aftrap bij de bezoekers, terwijl aan de andere kant voormalig Ajax-doelwit Richarlison zijn eerste basisplaats kreeg. De eerste mogelijkheid was via Anthony Knockaert voor Brighton en the Seagulls leken helemaal op rozen te zitten toen Miguel Britos na een schandalige overtreding al na 24 minuten kon gaan douchen. De promovendus slaagde er ondanks goede kansen voor Tomer Hemed, die de paal raakte, en Lewis Dunk echter niet in om de man-meer-situatie ook tot uitdrukking te brengen op het scorebord, waardoor arbiter Graham Scott afloot bij dezelfde stand als waarmee hij de wedstrijd begon.

Newcastle United - West Ham United 3-0

Aanvaller Joselu had zijn eerste basisplek bij Newcastle sinds zijn transfer van Stoke City en betaalde het vertrouwen van Rafael Benítez terug. Een intikker op aangeven van Christian Atsu betekende na 35 minuten de voorsprong voor Newcastle. West Ham slaagde er voor rust niet in om serieuze kansen te creëren, al was de gastheer slechts iets beter voor het doel. Na rust was er meer actie: Joe Hart moest een inzet van Ayoze Pérez pareren en aan de overzijde hield Ciaran Clark de bal wonderwel uit het doel na een inzet van Javier Hernández. Diezelfde Clark zorgde met een kopbal vervolgens voor de beslissing, na uitstekend voorbereidend werk van Matt Ritchie. De eindstand werd bepaald door invaller Aleksandar Mitrovic.