Jones: ‘Wat er bij Ajax gebeurt, is symbolisch voor de hele Eredivisie'

Ajax bereikte vorig seizoen nog de finale van de Europa League, maar werd 94 dagen later in de vierde voorronde van dat toernooi uitgeschakeld door het Noorse Rosenborg. De Amsterdammers verloren deze zomer dragende spelers als Davy Klaassen en Davinson Sánchez. Volgens Feyenoord-doelman Brad Jones is dat tekenend voor de Eredivisie.

“Wat er bij Ajax gebeurt, is symbolisch voor de hele Eredivisie en het Nederlandse voetbal. Als een ploeg even goed presteert in Europa, komen andere clubs met geld de boel leeghalen. Ze pakken je beste spelers af en je kunt er, vanwege de beperkte financiële middelen, niks tegen doen”, zegt de Australische doelman tegenover De Telegraaf. Jones zag ook ploeggenoten Rick Karsdorp en Terence Kongolo voor miljoenen naar het buitenland vertrekken.

Jones is vol lof over de handelswijze van Martin van Geel deze zomer. "Die heeft het elftal vroegtijdig op cruciale posities versterkt. We waren Steven Berghuis kwijt aan Watford, maar hij is erin geslaagd hem terug te halen en te kopen. Een enorme boost voor het elftal”, stelt Jones, die had verwacht dat Feyenoord er eerder in zou slagen om Sam Larsson los te weken bij sc Heerenveen.

“Maar als ik dan hoor dat hij nu de helft heeft gekost van wat ze eerst voor hem vroegen, dan is dat ook weer good business. In z’n totaliteit heeft Feyenoord een bredere en sterkere selectie gekregen”, constateert de sluitpost. Jones denkt dat er weinig Europese ploegen zijn die Feyenoord onderschatten. “Deze ploeg versloeg ook Manchester United. Ze weten dat het hier in De Kuip geen pretje is. Er zijn al zoveel grote ploegen hier in de problemen geweest.”