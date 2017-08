PSG boekt ruime overwinning zónder productieve inbreng van Neymar

Paris Saint-Germain heeft ook op de vierde speeldag van de Ligue 1 geen punten laten liggen. Het team van trainer Unai Emery was vrijdagavond in eigen huis met 2-0 te sterk voor Saint-Étienne, 3-0, en gaat zodoende met twaalf uit vier fier aan de leiding. Edinson Cavani (tweemaal) en Thiago Motta verzorgden de doelpuntenproductie van de Parijzenaars. Recordaankoop Neymar had geen aandeel in de treffers. AS Monaco kan zondag op gelijke hoogte komen bij een zege op Olympique Marseille.

PSG had in de eerste helft moeite met het spel van de ploeg van Óscar Garcia. Eén fout zorgde uiteindelijk voor het klassenverschil in de eerste 45 minuten. Saidy Janko beging een overtreding op Cavani, die vanaf elf meter geen fout maakte. Dat was het enige hoogtepunt van de eerste helft waarin Emery vanaf de zijlijn goedkeurend toekeek hoe zijn defensie raad wist met de aanvallen van Saint-Étienne over de vleugels.

In de tweede helft trok PSG de krachtmeting naar zich toe. Na een vrije trap van Neymar in de 51e minuut legde Marquinhos de bal panklaar neer voor Thiago Motta, die van dichtbij voor de 2-0 zorgde. PSG had daarna nog diverse mogelijkheden op de 3-0, via onder meer een vrije trap van Ángel Di Maria op de paal, maar het scorebord kwam pas vlak voor tijd in beweging. Cavani rondde voorbereidend werk van Julian Draxler af. Oussama Tannane kwam tien minuten voor het einde in het veld.