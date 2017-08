Weghorst droomt van Liverpool: ‘Of dat reëel is, zullen we zien’

Wout Weghorst kwam vorig seizoen in zijn debuutjaar bij AZ tot achttien doelpunten in alle competities. Ook deze jaargang is de spits voortvarend begonnen bij de Alkmaarders, met een moyenne van één doelpunt per wedstrijd. Weghorst heeft de ambitie om topscorer van Nederland te worden, maar droomt daarnaast stiekem nog van een stap hogerop.