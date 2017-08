Feyenoord in principe klaar op transfermarkt: ‘We zijn niet meer op zoek’

Sam Larsson gaat komende zondag in de competitiewedstrijd tegen Willem II niet debuteren voor Feyenoord, zegt Giovanni van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie. De trainer kan ook niet beschikken over Kenneth Vermeer, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop, die allen kampen met blessures. GIo geeft vrijdag ook aan dat Feyenoord in zijn ogen lastige, doch mooie tegenstanders treft in de Champions League.

Larsson werd maandag gepresenteerd door Feyenoord, maar is nog niet klaar voor zijn debuut. "Voor Larsson komt de wedstrijd van zondag te vroeg", zegt Van Bronckhorst. De Zweed doet maandag wel mee bij de beloften. Over een buikgriep bij Nicolai Jörgensen is bij de oefenmeester niets bekend. De spits zegde volgens het Algemeen Dagblad deze week televisieopnames af. "Hij zal vast last van zijn buik hebben gehad hoor, maar bij mij heeft hij alles kunnen doen."

Van Bronckhorst verwacht dat Feyenoord de selectie voor komend seizoen rond heeft. "We zijn niet meer op zoek", zegt de oefenmeester. Veel fans van de Rotterdammers hopen nog op de komst van Robin van Persie. Volgens het Algemeen Dagblad zal Feyenoord hem binnenhalen als een buitenkans zich voordoet. Of die buitenkans zich voor gaat doen, is echter volledig afhankelijk van de plannen van Fenerbahçe met de aanvaller. Van Persie werd donderdag met zijn huidige werkgever uitgeschakeld in de Europa League en getrakteerd werd op een hels fluitconcert toen hij werd gewisseld.

Feyenoord speelt wél Europees en Gio is blij met de aankomende tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. "Het is een mooie loting", vindt Van Bronckhorst. "Voor ons is het na zoveel jaar weer heel goed om op het hoogste podium te voetballen met mooie tegenstanders. Manchester City is een topclub in Engeland én Europa. En van Napoli, dat hebben we allemaal kunnen zien, weten we waar ze toe in staat zijn. Shakhtar Donetsk strijdt Europees ook altijd goed mee, dus het is een mooie poule."