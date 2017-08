‘Eigenzinnige Overmars wekt verbazing met incapabele Orejuela en Barac’

Ajax kent een zeer moeizame seizoensstart, met de Europese uitschakeling als absoluut dieptepunt. Veel fans wijzen met de beschuldigende vinger naar de clubleiding van de Amsterdamse club, die volgens velen nog geen echte versterkingen heeft aangetrokken. Inmiddels is Luis Manuel Orejuela wél speler van Ajax, maar het vastleggen van de Colombiaan is niet voor iedereen binnen de club te billijken.

Na het vertrek van Kenny Tete naar Olympique Lyon kwam Orejuela in beeld. De verdediger is vorig seizoen uitvoerig bekeken door de club, maar scouts waren niet enthousiast over zijn ontwikkeling. Van een 'talent met veelzijdige kwaliteiten' werd hij, zo schrijft Voetbal International, een 'kwetsbare rechtsback die regelmatig steekjes liet vallen'.

Toch heeft Marc Overmars, directeur spelersbeleid, 3,65 miljoen euro op tafel gelegd om de verdediger te halen, tot verbazing van mensen binnen Ajax. Hetzelfde scenario gold voor Mateo Barac, die volgens de analyses van Ajax technisch en tactisch niet voldoende was en moeite had in de opbouw. Overmars wilde hem toch strikken, maar de Kroaat kwam niet door de medische keuring.

Omdat de afhandeling van de transfer van Orejuela pas laat in orde was, kreeg Deyovaisio Zeefuik donderdag tegen Rosenborg BK (3-2) als invaller de kans om zich te bewijzen. De negentienjarige rechtervleugelverdediger kreeg begin augustus met de aankoop van Orejuela het signaal dat hij niet voldeed, aldus het weekblad, maar door de afhandeling van de transfer moest hij uiteindelijk toch paraat staan.