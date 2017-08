‘Dolbergs vertrek naar Monaco dichterbij gekomen met Ajax’ uitschakeling’

De voortijdige uitschakeling in Europa werpt Ajax veel verder terug dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen sportief, maar ook sportief, financieel, commercieel, qua status, uitstraling en waarde. Volgens De Telegraaf kan de Amsterdamse club het zich niet meer veroorloven om financiële topbiedingen van tafel te vegen.

Ajax verkocht Davinson Sánchez voor minimaal veertig miljoen euro aan Tottenham Hotspur en weigerde een aanbieding van ruim vijftig miljoen euro van AS Monaco voor Kasper Dolberg. Dat gebeurde op basis van de prestaties in het voorbije Europa League-seizoen. Europese topclubs betalen niet de hoofdprijs voor prestaties in de Eredivisie, zo schrijft het dagblad vrijdag.

"Zonder internationaal voetbal zal de sportieve ontwikkeling van Dolberg en andere Ajacieden stagneren. Daarom is Dolbergs vertrek naar Monaco dichterbij gekomen met Ajax’ uitschakeling", zo voorziet Valentijn Driessen, chef voetbal van het dagblad. "Bedrijfsmatig valt een bod van zestig miljoen euro of meer nauwelijks te weigeren want over een jaar brengt hij zo’n bedrag nooit meer op. Terwijl de emoties bij de achterban hoog kunnen oplopen door zo’n transfer. Veel geld in kas met een falend elftal op het veld is een ongewenst gevaarlijke cocktail. Helemaal bij Ajax."