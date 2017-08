Barcelona treft Juventus; Real in groep met Tottenham en Dortmund

Nadat woensdagavond de laatste ploegen zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League hebben geplaats vond meteen donderdagavond in Monaco de loting plaats voor de groepsfase van het miljardenbal. Francesco Totti en ambassadeur van finalestad Kiev Andriy Shevchenko namen de honneurs waar en koppelden onder meer Barcelona en Juventus aan elkaar in Groep H en Bayern München en Paris Saint-Germain aan elkaar in Groep B.

Bekerhouder Real Madrid treft met Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur een aantal tegenstanders van formaat in een heuse ‘groep des doods’, terwijl APOEL Nicosia als relatief kleine naam Groep H volmaakt. Aartsrivaal Barcelona kan met verliezen finalist Juventus als groepsgenoot aardig aan de bak. De twee grootmachten treffen verder Olympiacos en het Sporting Portugal van Bas Dost.

In Groep B koppelde het lot Bayern München en Paris Saint-Germain aan elkaar. Anderlecht en Celtic lijken in die poule uit te gaan mogen maken wie er de derde plaats gaat bezetten. In Groep C mogen Atlético Madrid, Chelsea en AS Roma uitvechten wie er op de eerste twee plaatsen gaat eindigen, met Champions League-debutant Qarabag FK als nummer vier in de poule.

Real Madrid leidt een 'groep des doods' met Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur.

Manchester United gaat door de winst van de Europa League voor het eerst in jaren weer de Champions League in en the Red Devils zullen waarschijnlijk niet ontevreden zijn, aangezien het lot hen in Groep A aan Benfica, FC Basel en CSKA Moskou koppelde. Stadsgenoot Manchester City treft Shakhtar Donetsk, Napoli en de enige Nederlandse afgevaardigde Feyenoord.

In groep E keert Liverpool weer terug in de Champions League en the Reds nemen het op tegen Spartak Moskou, Sevilla en Maribor. AS Monaco, dat het vorig seizoen tot de halve finale van het toernooi schopte, treft met FC Porto, Besiktas en RB Leipzig drie tegenstanders die allemaal aan elkaar gewaagd lijken.

De Champions League-finale wordt op 26 mei 2018 in de Oekraïnse hoofdstad Kiev gespeeld. Het wedstrijdschema van de eerste speelronde wordt later op de donderdagavond nog bekend gemaakt.