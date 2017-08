‘Als hij er twee of drie maakt, kunnen Ajax en PSV hem zomaar halen’

Brandley Kuwas is in de eerste paar Eredivisie-wedstrijden van het nieuwe seizoen opnieuw een van de grote uitblinkers bij Heracles Almelo en steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij de Tukkers niet als zijn eindstation ziet. Trainer John Stegeman denkt echter dat de aanvaller er goed aan zou doen om nog in ieder geval één seizoen in Almelo te blijven.

“Ik denk dat het voor Brandley heel belangrijk is dat hij hier nog een jaar speelt. Ook in z'n persoonlijkheid kan hij nog groeien. Ik denk dat hij nog bepalender kan worden, daar helpen we hem ook bij”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Kuwas gaf in een eerder stadium al aan niet uit te zijn op een stap naar de Nederlandse subtop en meteen voor een transfer hogerop te willen gaan.

Stegeman weet echter ook dat het zomaar eens snel kan gaan in de voetballerij: “Maar de voetbalwereld is opportunistisch: als hij er twee of drie inschiet en Ajax of PSV verliest, dan kan het maar zo zijn dat ze een speler halen die het bij ons goed doet. Maar daar ga ik op dit moment niet van uit.” Kuwas speelt sinds vorig jaar voor Heracles en heeft nog een contract tot medio 2019.