Strijd om eerste voetbalreis barst los in Fantasy Football App

Na komend weekend is de winnaar van de eerste maandprijs van de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) bekend. Met 158 punten heeft Stamper de beste papieren om de voetbalreis naar een nog onbekende buitenlandse wedstrijd te winnen, maar Game of Jones (154 punten) zit hem op de hielen. Na deze speelronde kunnen ook nieuwkomers een account maken en met schone lei meestrijden om de volgende maandprijs!

Waardes

AZ hield zaterdag de nul tegen ADO Den Haag en daardoor zijn de verdedigers van de Alkmaarders plots duurder geworden. Ron Vlaar is relatief het meest in waarde gestegen in de app, terwijl ook Thomas Ouwejan een sprong maakt. Ploeggenoot Guus Til, die de 2-0 op zijn naam kreeg, staat eveneens in de top tien van grootste stijgers. Brad Jones keerde terug onder de lat van Feyenoord en hield meteen de nul, wat een waardestijging van 2,2 procent tot gevolg heeft. Hirving Lozano, Steven Bergwijn en Hakim Ziyech vonden afgelopen weekend het net voor hun club en zijn daardoor ook duurder.

Tegelijkertijd kan het interessant zijn om te kijken naar de spelers die het meest in waarde zijn gedaald. NAC Breda, Roda JC Kerkrade en FC Groningen zijn goed vertegenwoordigd in de lijst met grootste dalers. NAC kreeg vier tegendoelpunten, terwijl Roda en Groningen drie treffers incasseerden. De Bredanaars spelen vrijdag thuis tegen Sparta Rotterdam en hopen voor het eerst dit seizoen de nul te houden. Op papier geen onmogelijke opgave, met de 3-0 nederlaag van Sparta bij VVV-Venlo in het achterhoofd. Daarom zou het goed kunnen uitpakken om te profiteren van de waardedalingen bij NAC.

Week 3

Spelers uit de top drie zullen dit weekend nog populairder dan normaal zijn. Feyenoord en PSV hebben een thuiswedstrijd voor de boeg, tegen respectievelijk Willem II en Roda JC Kerkrade. Ajax gaat op bezoek bij het verrassend sterk presterende VVV-Venlo en blijft natuurlijk de favoriet. FC Utrecht is tot op heden de enige ploeg zonder tegendoelpunt in de Eredivisie, maar lukt het de formatie van Erik ten Hag ook om op bezoek bij FC Groningen de nul te houden?

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!