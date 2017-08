‘Komst van De Jong bij Ajax getuigt niet van creativiteit in de scouting’

De mogelijke terugkeer van Siem de Jong bij Ajax is voor veel voetbalfans opvallend. De middenvelder vertrok in de zomer van 2014 naar Newcastle United, maar kwam bij de Engelse club nauwelijks aan spelen toe. Na een huurperiode bij PSV lijkt De Jong nu weer in Amsterdam te gaan voetballen. Arno Vermeulen begrijpt de keuze van Ajax wel, al ziet hij in De Jong geen sterspeler.

"Dit is niet de transfer waar de aanhang van Ajax op zit te wachten", concludeert de commentator van de NOS. "Ik vind dit geen uitdagende, ambitieuze zet. Je verwacht spektakel: een speler waarbij je een gevoel van 'wow' krijgt. Dat is Siem de Jong niet." Vermeulen realiseert zich dat Ajax in de breedte meer opties nodig heeft na het vertrek van Davy Klaassen en de tragedie van Abdelhak Nouri.

Vermeulen zegt dat Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, nu wellicht een lange neus kan trekken, omdat met de komst van De Jong er wel een ervaren speler bijkomt. "En we zeggen vaak dat ze een 'plan B' missen. Hij kan prima als invaller achter de spits iets forceren." Vermeulen verwacht niet dat De Jong in veel duels aan de aftrap zal gaan verschijnen.

De analist denkt dat De Jong als invaller met regelmaat een doelpunt kan maken. "Maar je weet ook zeker dat hij niet de sterren van de hemel gaat spelen. Het getuigt niet van creativiteit in de scouting. Het is een realistische, risicoloze actie. Je mag aannemen dat hij niet duur is en past in het salarishuis. Het is een pragmatische keuze, maar je gaat er niet door op het puntje van je stoel zitten."