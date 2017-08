FIFA onderzoekt niet-betaalde miljoenenbonus voor Neymar

Wereldvoetbalbond FIFA is een onderzoek gestart naar de 'loyaliteitsbonus' waar Neymar en zijn vader menen recht op te hebben. In zijn contract bij Barcelona stond dat Neymar senior een bedrag van 26 miljoen euro zou ontvangen, als zijn zoon op 31 juli 2017 nog in Camp Nou zou spelen. Barcelona wijst echter op aanvullende voorwaarden en weigert de bonus over te maken.

In gesprek met Sky Sports laat de FIFA weten dat de zaak 'loopt' en wordt onderzocht. "Daarom zijn we niet in staat om erop te reageren", voegt de woordvoerder toe. Volgens bronnen van de Engelse zender voelt Neymar zich 'erg slecht' over de niet-betaalde miljoenenbonus. Josep Vives, woordvoerder van Barcelona, liet eerder deze maand aan Marca weten dat de club het geld nooit zal overmaken.

Volgens Barcelona waren er drie voorwaarden voor de bonus. "Ten eerste mocht de speler niet met andere clubs onderhandeld hebben de maand voor 31 juli. Ten tweede moest de speler aantonen dat hij zijn contract bij de club respecteerde. En ten derde hadden wij afgesproken dat wij niet zouden betalen voor 1 september, vlak na de deadline van de transferwindow", somde Vives op. "Voorwaarden zijn niet nagekomen, dus is de afspraak niet meer geldig."

De zaak bij de FIFA staat los van de miljoenen die Barcelona juist eist ván Neymar. De club wil de 8,5 miljoen die de Braziliaan vorig jaar als bonus kreeg toen hij zijn contract verlengde tot 2021 terug en is daarnaast uit op een extra tien procent van het bedrag wegens ‘morele schade’. Barcelona wil de ex-speler aanklagen voor contractbreuk. Paris Saint-Germain nam met verbazing kennis van de houding van de Catalanen. De club zegt dat PSG en Neymar altijd de wetten en regels hebben gevolgd.