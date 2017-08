VIDEO - De tien mooiste doelpunten van Siem de Jong bij Ajax

Siem de Jong keert naar alle waarschijnlijkheid terug bij Ajax. Newcastle United wil meewerken aan een transfer en de aanvallende middenvelder staat zelf ook welwillend tegenover een nieuw avontuur in Amsterdam. In onderstaande video zijn de tien mooiste doelpunten van De Jong in Amsterdamse dienst te zien.