‘Ziyech en Barcelona? Dat verwacht ik zeker op dit moment niet’

Hakim Ziyech is door het vertrek van Davy Klaassen mogelijk nog belangrijker geworden voor Ajax en het is de vraag hoe lang de middenvelder nog in Amsterdam te bewonderen valt. De cijfers van Ziyech liegen er niet om en het valt niet uit te sluiten dat Europese grootmachten eens een poging gaan wagen om hem vast te leggen.

Voor een traditionele supermacht als Barcelona is de 24-jarige Ziyech in ieder geval niet klaar, zo vertelde Ronald de Boer dinsdagavond in de studio van Veronica: “Je weet het nooit, maar ik verwacht dat zeker op dit moment niet”, aldus de analyticus.

“Reken er maar op dat Philippe Coutinho (Liverpool, red.) of Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund, red.) gewoon komt, hoor”, aldus De Boer. Ziyech speelde tot dusverre 47 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 21 assists.