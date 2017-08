Eerste succes voor De Boer na dubbelslag in negen minuten tijd

Frank de Boer heeft zijn eerste overwinning als manager van Crystal Palace te pakken. The Eagles waren dinsdagavond in de tweede ronde van de Carabao Cup, de voormalige EFL Cup, met 2-1 te sterk voor Ipswich Town. James McArthur kroonde zich in het laatste kwartier tot de matchwinner.

Met Patrick van Aanholt in de basis, Timothy Fosu-Mensah op de bank en Jairo Riedewald op de tribune slaagde Crystal Palace er niet in om in de eerste helft veel te creëren. Sullay Kaikai en Van Aanholt schoten naast en aan het einde van het eerste bedrijf werd een vrije trap van Yohan Cabaye gekeerd door doelman Dean Gerken. In de tweede helft kwam het gevaar wederom van de kant van het team van De Boer: Gerken had een antwoord op een inzet van Kaikai.

De Boer greep in en bracht onder anderen Andros Townsend binnen de lijnen en zag hoe het na 76 minuten 1-0 werd: McArthur schoot fraai raak. Via Jason Lokilo werd het nog bijna 2-0, maar hij trof de paal. McArthur liet daarna zien hoe het wel moest: de middenvelder verdubbelde de marge en besliste het duel. Ipswich deed in de blessuretijd via Bersant Celina nog wel wat terug, maar die goal kwam te laat om het nog écht spannend te laten worden op Selhurst Park.