Jongste Nederlander ooit in Bundesliga maakt indruk: ‘Hij was zeer stabiel’

Rick van Drongelen maakte onlangs de overstap van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV en de verdediger maakte afgelopen weekend meteen zijn debuut voor die Rothosen in de Bundesliga. HSV won de eerste wedstrijd waarin het talent, die met 18 jaar en 242 dagen de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga werd, in actie kwam van FC Augsburg en Van Drongelen liet een prima indruk achter.

“Rick was zeer stabiel in de duels. Het is sowieso opvallend dat zo’n jonge kerel die pas zo kort bij ons is, zich al zo laat zien. En daar komt nog eens bij dat hij niet eens op zijn beste positie speelde”, looft trainer Markus Gisdol zijn nieuwe aanwinst in gesprek met Kicker. Van Drongelen speelde in zijn eerste wedstrijd door het ontbreken van Douglas Santos, die op zijn beurt weer op weg lijkt naar PSV, als linksback.

“Het klopt dat dat ik liever centraal speel. Maar ik heb bij Sparta vorig seizoen ook een paar keer op links gespeeld, net als bij Oranje Onder-19. Daar ken ik die positie al wel van”, gaat Van Drongelen zelf in op zijn debuut. HSV betaalde Sparta begin deze maand drie miljoen euro om de verdediger over te nemen, waardoor er voor Van Drongelen na in totaal vijf jaar een einde kwam aan zijn verblijf in Spangen.