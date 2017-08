‘Hij heeft zelfs Keizer niet overtuigd, opvallend voor zo’n dure speler’

David Neres werd in de winter voor een som van minstens twaalf miljoen euro, die door bonussen nog verder op kan lopen tot vijftien miljoen, door Ajax van Santos overgenomen, maar de Braziliaan is er in zijn eerste ruime halfjaar in Nederland nog niet in geslaagd uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Kenneth Perez heeft dan ook zijn twijfels over het nut van het kopen van de Braziliaan.

“Je hebt Vaclav Cerný en Justin Kluivert. Ik vind dat écht onbegrijpelijk. Helemaal omdat ik geen vleugje heb gezien van ‘dit is een extra-ordinaire speler’. Totaal niet”, begint de voormalige middenvelder van de Amsterdammers bij FOX Sports. “Hij heeft zelfs Marcel Keizer in zes weken niet kunnen overtuigen om eerder te spelen dan Kluivert en Cerny, die afgelopen zondag speelde. Dat vind ik opvallend voor een speler die zoveel gekost heeft.”

Neres is met zijn twintig jaar bepaald geen ervaren speler te noemen en dat past volgens Perez in het beleid van Ajax, waardoor het lastig is om spelers tussen de 25 en 28 jaar oud te halen die meteen een meerwaarde zijn voor het elftal: “Ajax heeft een strategie, met een bepaald salarisplafond. Zoek maar iemand tussen de 25 en 28 in de Europese top die voor dat geld, het is al veel, wil voetballen. Ajax heeft een hoge standaard, want de spelers die Feyenoord haalt vindt Ajax te min.”