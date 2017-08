Dolberg krijgt voorkeur boven Bendtner: ‘Maar Nicklas was wel beter’

Bondscoach Åge Hareide van Denemarken is ervan overtuigd dat Kasper Dolberg zijn vorm gaat hervinden. De aanvaller werd maandag opgenomen in de voorselectie van Denemarken voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen (1 september) en Armenië (4 september). Nicklas Bendtner maakt geen deel uit van de selectie.

Met Rosenborg BK boekte Bendtner donderdag een 0-1 zege op Ajax, maar dat bracht Hareide niet op andere gedachten. "Ik zag de wedstrijd tegen Rosenborg. Het klopt dat Bendtner beter was dan Dolberg, maar je moet geen oordeel vellen op basis van één wedstrijd", doceert de keuzeheer bij TV2. "Net als andere jonge jongens kan Dolberg het lastig krijgen. Hij is de man van de toekomst. Hij moet zich ontwikkelen door ervaring op te doen op het hoogste niveau."

"Kasper heeft een fantastisch seizoen gehad, maar de hele voorhoede van Ajax is niet zo sterk als vorig seizoen. Iedereen heeft wedstrijden waarin het minder gaat", weet Hareide, die over het geheel positief is over zijn opties in de voorhoede. "Nicolai Jörgensen heeft gescoord in zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord, Andreas Cornelius speelde met Atalanta tegen AS Roma, Yussuf Poulsen doet het goed bij RB Leipzig en Viktor Fischer op de weg terug na een ietwat donkere periode bij Middlesbrough. Hij geeft ons altijd energie."