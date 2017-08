‘Het was een moment van waanzin, het was respectloos van Conte’

Tussen Diego Costa en Antonio Conte komt het hoogstwaarschijnlijk niet meer goed. De manager heeft de spits niet meer nodig, maar eist wel dat hij zijn gezicht laat zien op het trainingscomplex, iets wat de Braziliaanse Spanjaard weigert. Diego Costa kan het niet verkroppen dat Conte hem per sms liet weten dat hij niet meer in diens plannen voorkomt bij het eerste elftal van Chelsea.

“Het berichtje van Conte? Dat was een moment van waanzin. Zoiets kan gebeuren, maar ik vond het wel respectloos. Als ik met het bestuur en de manager praat, dan wil ik dat altijd face to face doen. Ik stuur nooit berichtjes, dus dit toont wel aan wat voor persoon Conte is”, zo wordt Diego Costa geciteerd in een interview met MC News.

“Als er iets is wat mij raakt in deze situatie, is de steun die ik van de supporters krijg. Ik heb hier drie jaar gezeten. Ik was er voor de fans en er was een eenheid binnen de kleedkamer. Het is een geweldige ervaring geweest”, besluit hij. Diego Costa kwam in 120 officiële wedstrijden in dienst van the Blues tot 58 doelpunten.