Ramos evenaart kaartenrecord: ‘Ze moeten meer naar Engeland kijken’

Sergio Ramos werd zondagavond in de blessuretijd van het met 0-3 gewonnen duel met Deportivo la Coruña van het veld gestuurd. De verdediger beging in de ogen van de scheidsrechter een overtreding bij een kopduel met Borja Valle en ontving zijn tweede gele kaart. Ramos evenaarde daarmee een record in LaLiga.

De 31-jarige aanvoerder pakte namelijk zijn achttiende rode prent, evenveel als recordhouder Pablo Alfaro. “Ik ben het niet met de kaart eens, maar ik respecteer het standpunt van de scheidsrechter”, zei hij na afloop. “Sommige officials zouden echter naar het Engelse voetbal moeten kijken en zouden meer moeten toestaan. Ik houd van het systeem in Europa, want daar zijn scheidsrechters wat milder.”

Zinédine Zidane kon na afloop niet zeggen of hij het met de beslissing van de arbiter eens was of niet: “Ramos’ elleboog? Ik weet het niet, ik moet de tweede kaart nog terugzien, dus ik ga er niets over zeggen. Het is gebeurd. Ik heb het niet gezien. De scheidsrechter wel en daarmee is het ook klaar. Ik ben alleen een speler kwijt en daar ben ik natuurlijk niet blij mee.”