‘Ajax nadert akkoord over verdediger van 7,5 miljoen euro’

Maximilian Wöber wordt zo goed als zeker de zesde aanwinst voor Ajax van deze zomer, na onder anderen Klaas-Jan Huntelaar en Luis Manuel Orejuela. KURIER meldt namelijk dat de transfer bijna rond is en dat het gaat om een transfersom van 7,5 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van 10 procent.

Als ook de laatste puntjes op de i zijn gezet, dan tekent de negentienjarige Wöber een meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA en dan heeft Ajax haar gewenste opvolger voor de naar Tottenham Hotspur vertrokken Davinson Sánchez binnen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars bevestigde zondag in een interview met de NOS al belangstelling te hebben voor Wöber, die pas 24 officiële wedstrijden voor Rapid Wien heeft gespeeld.

De duurste uitgaande transfers van de Oostenrijkse Bundesliga.

“We zijn al twee maanden met hem bezig. In het begin leek het niet te lukken. Hopelijk kunnen we het nu snel afronden”, zei de bestuurder. Rapid Wien sloeg onlangs een bod van vijf miljoen euro af, maar lijkt dus wel akkoord te gaan met tweeënhalf miljoen meer. Wöber wordt dan samen met de naar Saint-Étienne vertrokken aanvaller Robert Beric de duurste uitgaande transfer van die Grün-Weißen aller tijden.

De linksbenige Wöber sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij de opleiding van Rapid en maakte in februari 2016 in het Europa League-duel met Valencia zijn debuut in het eerste elftal. Drie maanden later tekende hij zijn eerste contract, tot medio 2019. Die verbintenis lijkt nu dus te worden afgekocht door Ajax. Als opvolger van Wöber denkt Rapid naar verluidt aan Lucas Galvão, Benedikt Zech (Rheindorf Altach) en Felix Luckeneder (LASK Linz).