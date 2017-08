‘Barcelona heeft akkoord en maakt veertig miljoen euro over aan OGC Nice’

Jean Michaël Seri wordt na Paulinho de volgende aankoop van Barcelona, zo verzekeren diverse media in Frankrijk en Spanje. Volgens onder meer Sport en RMC Sport is de Spaanse topclub bereid om komende week de transferclausule, van veertig miljoen euro, aan OGC Nice over te maken, al zouden de Catalanen proberen om de prijs voor de Ivoriaans international iets te laten zakken.

Barcelona sprak naar verluidt afgelopen donderdag met de broer van Seri, die de belangen van de 26-jarige middenvelder behartigt. Beide partijen zouden al vlot tot een mondeling akkoord over een contract voor vijf seizoenen zijn gekomen. De Spaanse club bood OGC Nice vervolgens dertig miljoen euro aan, maar daar ging de club van Wesley Sneijder niet mee akkoord. Hoewel de clubs nog in gesprek zijn, ligt het voor de hand dat Barcelona uiteindelijk de hoofdprijs betaalt.

Barcelona maakte zich afgelopen seizoen zorgen over het rendement van de centrale middenvelders en dat werd alleen maar versterkt rondom de twee nederlagen tegen Real Madrid, in de strijd om de Spaanse Super Cup. Het idee van Ernesto Valverde voor de return in Madrid, een 3-5-2-opstelling, pakte evenmin goed uit. Vandaar dat de Catalanen nu zijn uitgekomen bij eerst Paulinho en nu Seri.

Het is onduidelijk wat het standpunt van Barcelona inzake Philippe Coutinho is als Seri daadwerkelijk overkomt uit Nice. Volgens Sport heeft de Spaanse club nog altijd interesse in de spelmaker van Liverpool en wil men komende donderdag in Monaco tijdens de Champions League-loting met de Premier League-club om de tafel zitten, áls de Engelsen zich daadwerkelijk voor de groepsfase plaatsen.

Liverpool sloeg tot dusver alle biedingen van Barcelona af, inclusief een recent bod van 125 miljoen euro. Coutinho miste de laatste duels vanwege een zogenaamde blessure aan zijn rug en heeft de Merseyside-club vriendelijk verzocht om medewerking te verlenen. Barcelona zit sowieso ook nog achter Ousmane Dembéle aan. Een eerste bod van 85 + 25 miljoen euro werd afgewezen en ook door een vast bedrag van 100 miljoen euro ging een streep. De Bundesliga-club verlangt naar verluidt 130 miljoen euro.