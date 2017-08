Depay ging door dal: ‘Ik vroeg mezelf af: ‘ben ik niet goed genoeg?’’

Memphis Depay heeft het voetbalgeluk hervonden. De aanvaller had het twee seizoenen lang lastig bij Manchester United en zowel Louis van Gaal als José Mourinho zag geen basisspeler in hem. De international van het Nederlands elftal vertrok in januari voor minimaal 18,5 miljoen euro naar Olympique Lyon.

De 23-jarige Depay erkent in een interview met ESPN dat hij te weinig heeft laten zien in de Premier League: “In mijn eerste seizoen droeg ik te weinig bij, maar ik denk echt dat je sowieso dat ene jaar nodig hebt om te kunnen slagen in de Premier League. Het is namelijk de snelste competitie van de wereld”, aldus de buitenspeler, die het zaterdagmiddag met Lyon in eigen huis opneemt tegen Girondins Bordeaux.

“In mijn tweede jaar had ik mijn zelfvertrouwen terug, maar speelde ik niet. Dan kijk je in de spiegel en stel je jezelf veel vragen: ‘ben ik niet goed genoeg?’ Het was erg zwaar. Om positief te blijven moet je mentaal erg sterk zijn. Door mijn ervaring bij Man United ben ik volwassener geworden en daar heb ik vandaag de dag ook nog altijd profijt van”, besluit Depay, die tot dusverre zes doelpunten maakte in twintig wedstrijden voor Lyon.

De 31-voudig international vertrok zogezegd voor 18,5 miljoen naar les Gones, maar door variabelen kan die transfersom nog oplopen tot 25 miljoen. Volgens diverse Engelse en Franse media heeft Man United bij de onderhandelingen tevens een doorverkooppercentage én een terugkoopclausule afgedwongen, maar het is niet duidelijk om wat voor bedragen en percentages het gaat. Depay tekende bij Lyon een contract tot de zomer van 2021.