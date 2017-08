Koeman: ‘Verzoeken van Eredivisie-clubs met kunstgras zijn kansloos’

Ronald Koeman heeft bij Everton een grote selectie tot zijn beschikking. Dat bewijst ook

het aantal verzoeken van Nederlandse clubs voor het huren van jonge talenten, zo verklaart de oefenmeester zaterdag in zijn column in De Telegraaf. Enkele clubs uit het betaald voetbal maken echter geen schijn van kans.

"Het is misschien goed om eens uit te leggen dat Eredivisieclubs die op kunstgras spelen met dergelijke verzoeken kansloos zijn. Die clubs worden in Engeland niet langer serieus genomen en dat snap ik helemaal. Ik ben een aanhanger van een echte grasmat en daar zijn er hier veel van. Wat ik in het eerste weekeinde in de Eredivisie zag aan kunstgras, zag er werkelijk niet uit. Ook ik kan het niet meer serieus nemen."

Honderd kopstukken uit het Nederlandse voetbal hebben een manifest ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een kunstgrasstop in de Eredivisie. Om spijkers met koppen te kunnen slaan, moeten de topclubs in de Eredivisie de overige verenigingen financieel helpen, zo benadrukken onder meer huidige en voormalige Oranje-aanvoerders Wesley Sneijder, Arjen Robben, Mark van Bommel en Ruud Gullit.

Duidelijke taal, vandaag in AD Sportwereld! Kappen met kunstgras! #kunstgras #eredivisie #jupilerleague Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 11:00 PDT

"Iedereen moet water bij de wijn doen om ook financieel tot een oplossing te komen", vertelt Gullit, de huidige assistent-bondscoach, in gesprek met het Algemeen Dagblad. De krant publiceert zaterdag een manifest tegen kunstgras in de Eredivisie. "Dit kan zo niet langer.'' Volgens de ondertekenaars is kunstgras, dat door steeds meer Nederlandse profclubs wordt gebruikt, schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van ons voetbal.