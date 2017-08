Van den Brom zet Bel Hassani uit selectie: ‘En dan gaat wel even duren’

Iliass Bel Hassani traint voorlopig niet met de spelersgroep van AZ mee. De ex-middenvelder van onder meer Heracles Almelo kreeg deze zomer te horen dat hij dit seizoen weinig zicht heeft op speelminuten bij de Eredivisionist. Bel Hassani gaat zaterdag niet spelen tegen ADO Den Haag en volgt nu een individueel programma. "En dat gaat waarschijnlijk wel even duren", aldus John van den Brom.

Bel Hassani speelt vrijdagavond ook niet mee bij Jong AZ, dat in de Jupiler League op bezoek gaat bij FC Den Bosch. "Wij zijn niet tevreden over hoe Iliass zich heeft ontwikkeld in heel veel dingen", vervolgt de trainer op een persconferentie. "Daar moeten we hem beter in krijgen en daar gaan we hem bij helpen met behulp van een individueel programma. Totdat wij vinden dat hij is waar wij willen dat hij is, blijft hij buiten de selectie."

Ook ging Van den Brom in op de horrorblessure van Calvin Stengs, die zijn voorste kruisband heeft afgescheurd en het hele jaar niet inzetbaar is. De blessure van de jongeling had ook impact op de spelersgroep. "Maar we moeten ook weer door. De aandacht die Calvin heeft gekregen deze week doet hem goed. Dat helpt hem. We zullen hem missen, want hij heeft laten zien hoe goed hij is."