‘PSV kan transfer gewenste linksback dit weekend afronden’

PSV kan de komst van de gewenste linksback Douglas Santos dit weekend of kort daarna afronden, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdag. De 23-jarige Braziliaan van Hamburger SV wil graag naar Eindhoven komen en de persoonlijke voorwaarden waaronder dit kan gebeuren, zullen geen grote problemen meer opleveren, zo klink het.

PSV zocht al een tijdje naar een linksback en die zoektocht intensiveerde na het vertrek van Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt. PSV zette de afgelopen weken in op het kopen van de verdediger. Bij de club wil niemand bevestigen of al sprake is van een akkoord met HSV. Afgelopen weekend was het standpunt van PSV nog dat naast koop ook huren een optie is, als het niet lukt om met HSV over de prijs overeenstemming te bereiken.

HSV speelt zaterdag een duel met FC Augsburg, waar Konstantinos Stafylidis onder contract staat. De Duitse club wil de Griek graag naar Hamburg halen. Zodra HSV verzekerd is van zijn handtekening, kan Santos de gang naar PSV maken. De deal met Stafylidis komt echter niet rond voordat de Duitse clubs dit weekend tegen elkaar gespeeld hebben, waardoor PSV nog even in de wachtkamer zit.