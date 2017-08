Mancini zoekt naar verklaringen: ‘Utrecht heeft twee dagen meer rust gehad’

Roberto Mancini verloor woensdagavond op bezoek bij FC Utrecht pas zijn tweede wedstrijd als trainer van Zenit Sint-Petersburg. De Italiaan zag zijn elftal een matige indruk maken in de Domstad en uiteindelijk met 1-0 onderuitgaan. Mancini zocht na afloop naar verklaringen voor de matige vertoning van de Russische grootmacht.

"We wisten vooraf dat FC Utrecht lastig te bestrijden was", tekende FOX Sports op uit zijn mond. "En we hadden vandaag niet onze beste dag. Dat kan gebeuren in het voetbal. Deze wedstrijd is geweest, we gaan nu vol voor de volgende." Een doelpunt van Zakaria Labyad een kwartier voor tijd maakte uiteindelijk het verschil in De Galgenwaard.

Volgens Mancini is het niet onlogisch dat zijn ploeg minder sterk oogde dan Utrecht. "Zij hebben twee dagen meer rust gehad dan wij", vervolgde de oefenmeester. "FC Utrecht speelde vrijdag al in Den Haag, wij hebben zondagavond nog gespeeld. Bovendien is dit Zenit een ploeg in opbouw, in tegenstelling tot Utrecht. Zij hebben bijna geen andere spelers in het elftal."

Collega-trainer Erik ten Hag zag zijn elftal een prima prestatie neerzetten. "Ik kan hiervan genieten, zeker van de manier waarop", waren zijn eerste woorden. Volgens Ten Hag deed Utrecht zichzelf tekort door niet eerder al afstand te nemen van Zenit. "We hadden al eerder kunnen scoren, meerdere keren zelfs. We benutten de kansen niet of speelden het verkeerd uit. Maar als die goal dan valt, daar kan ik dan van genieten. We hebben ontzettend weinig toegelaten tegen zo'n topploeg en dat is de basis om te winnen. Dat ik trots ben zeg ik niet zo snel, maar ik heb de jongens wel een heel groot compliment gegeven"